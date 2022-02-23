Источник сообщает, что преступник вошел в камуфляжной форме и с оружием. Находясь внутри, он взял в заложники несколько человек и выдвинул требования.

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Чего хотел преступник

Нападение произошло вчера около 17:40 по местному времени и длилось до 22:45.

Вооруженный мужчина требовал 200 миллионов евро в криптовалюте. Какой именно – неизвестно.

После того как полиция оцепила здание, жителям ближайших домов рекомендовали не выходить на улицу.

Территория вокруг магазина также была перекрыта.

Магазин на улице Leidseplein в Амстердаме / Фото Apple

Издание ITC пишет, что в какой-то момент десятки человек смогли покинуть помещение магазина, а затем преступник бросился за одним из заложников, который попытался сбежать, когда правоохранители передали ему воду с помощью робота.

В этот момент злоумышленника сбила бронированная полицейская машина BMW X5.

Мужчина остался лежать неподвижно.

К нему направили робота, чтобы проверить наличие взрывоопасных веществ.

После этого преступника задержали и отправили в больницу.

Задержанным оказался 27-летний житель Амстердама, у которого уже была судимость – за незаконное хранение оружия. Сообщников у него не было.

Apple не комментирует инцидент.