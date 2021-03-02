Компания Volvo Cars планирует производить полностью электрические автомобили уже к 2030 году. Она будет продавать только премиальные электрокары, постепенно избавляясь от двигателей внутреннего сгорания и гибридных авто.

Также компания планирует усилить направление онлайн-продаж и сферы диджитал в целом. Такой подход является частью климатического плана, для уменьшения углеродного следа от каждого авто.

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Причина

Как пояснили в компании, вместо инвестиций в сегмент бизнеса, что уменьшается, Volvo Cars решила инвестировать в будущее: электрификацию и диджитализацию.

В прошлом году Volvo выпустила свой первый полностью электрический автомобиль XC40 Recharge. Сейчас она представляет второй электромобиль – новую модель 40-й серии.

При этом уже в ближайшие годы компания выпустит дополнительные электрические модели. В планах: к 2025 году 50% глобальных продаж составят электрокары, а остальные – гибриды. А уже к 2030 году каждый автомобиль, который продает Volvo Cars, должен быть полностью электрическим.

У автомобилей с ДВС нет долгосрочного будущего,

– заявил Генрик Грин, главный директор по технологиям.