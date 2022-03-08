Совместно с городскими властями, Кластер создал 5 центров для временно перемещенных лиц и центр сбора гуманитарной помощи для регионов, пострадавших от вражеских нападений, отдельно сосредоточившись на сборе и передаче техники, средств индивидуальной защиты и медикаментов для военных в горячие точки на передовой.

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Создана команда специалистов по коммуникации и цифровому маркетингу, которая держит оборону и проводит наступление на информационном фронте, борется с фейками и распространяет правду в России и Беларуси.

Кластер запустил инициативу Tax Pay Forward , направленную на уплату Единого Социального Взноса и Единого Налога авансом. Это поможет не только государству, но и местным органам власти, которые формируют тыл для Вооруженных сил Украины и территориальной обороны и занимаются гуманитарными вызовами.

Помощь тем, кто в ней нуждается

Все компании участники Кластера активно участвуют в борьбе за демократию и суверенитет Украины. Для этого донатят миллионы гривен в поддержку армии, присоединяться к волонтерскому движению, вступают в тероборону и Вооруженные силы, заботятся о своих работниках, осуществляя релокейт и, несмотря ни на что, пытаются работать, чтобы поддерживать экономическую стабильность в Украине.

Многие компании сообщества заявили, что прекращают сотрудничество и любой бизнес с Россией, чтобы не оказывать финансовую поддержку стране-оккупанту.

Компания Lionwood.software обеспечила свой офис всем необходимым для временного пребывания, в котором разместились 460 человек и 200 детей. Большое количество компаний помогают сотрудникам, которые вынуждены переезжать из других городов.

сотрудникам, которые вынуждены Так, Grid Dynamics оборудовали более 100 спальных мест в офисе, игровую для детей и комнату для кошек.

Symphony Solutions – часть львовского офиса превратили в шелтер, во всех митинг-румах компании разместили кровати.

Компания ЕРАМ на базе офиса во Львове создала убежище, где специалисты, их семьи со всей Украины могут временно разместиться и восстановить силы. Аналогичный пункт открыт и в Ивано-Франковске, Черновцах.

Пожертвования

Компания N-iX , накануне вторжения России, пожертвовала 900 000 гривен через Фонд "Вернись живым". Работники компании активно занимаются волонтерством, жертвуют средства на помощь армии, участвуют в кибервойне. N-iX поддерживает работников, которые присоединились к Вооруженным силам Украины и теробороне – создала Фонд N-iX помощи коллегам в ВСУ. Компания уже выделила в Фонд 200 тысяч долларов.

Компания Sombra 24 февраля передала в фонд "Вернись живым" 125 150 гривен. Эти деньги были собраны работниками компании, которые Sombra удвоила. Собственный волонтерский координационный центр принял решение выделять 20 000 долларов от компании каждый день, пока идет горячая фаза войны.

Работники компании меньше, чем за сутки собрали 136 500 гривен на нужды украинской армии. Sombra перечислила уже более 100 000 долларов волонтерам и фондам на нужды ВСУ. Сотрудники согласились отдать часть своих вознаграждений для помощи армии.

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Компания Ciklum , поддерживая свободу и суверенитет Украины, выделила 1,5 миллиона гривен на финансирование украинской армии. Также компания дополнительно расширила программу From Patriots to Patriots для пожертвований с дохода работников компании – Ciklum удвоит собранные средства и направит их на поддержку украинских Защитников и Защитниц.

From Patriots to Patriots – инициатива, в рамках которой с 2014 года было передано более 785 000 долларов для укрепления боеспособности украинской армии.

Компания SoftServe перечислила 24 миллиона гривен налогов вперед, чтобы влить дополнительные ресурсы в украинскую экономику сегодня. В дополнение к 12 миллионам гривен от компании, направленным в благотворительный фонд "Открытые глаза", открыт сбор средств через собственный сайт. Там уже собрано дополнительные 1,2 миллиона гривен от работников компании.

Также SoftServe передал ВСУ:

бронежилеты,

рации,

шлемы,

удлинители

и повербанки.

Компания Avenga собрала денежную помощь армии в размере 2,4 миллиона гривен и осуществила первый перевод. Второй перевод компании составил 50 000 евро. Avenga ежедневно предоставляет силам территориальной обороны необходимую компьютерную технику. Кроме этого, специалисты компании в разных городах приобщаются к волонтерским инициативам.

После вторжения России на территорию Украины 24 февраля компания ELEKS пожертвовала 600 000 гривен и 50 000 долларов в поддержку украинских войск. Кроме того, в течение января-февраля 2022 года компания пожертвовала 560 000 гривен через фонд "Вернись живым". С 28 февраля компания ELEKS увеличила финансирование Вооруженных сил Украины до 600 000 гривен в сутки. Некоторые сотрудники компании решили пойти на службу в территориальную оборону или Вооруженные силы Украины.

Компания EPAM присоединяется к общим усилиям всей страны и выделяет 10 миллионов гривен гуманитарной организации Красный Крест Украины для обеспечения медицинских нужд украинских больниц и вынужденных переселенцев. Также компания передала более 440 000 гривен в общественную организацию ASAP Rescue, которая занимается проведением спасательных операций. ЕРАМ Украина перечислила авансом в госбюджет 50 миллионов гривен налога на прибыль за первый квартал 2022 года.

Компания Intellias перечислила 1 000 000 гривен фонду "Вернись живым". Сотрудники компании пожертвовали почти 800 000 гривен за неделю. К сбору также присоединились основатели Intellias и передали еще более 200 000 гривен. Компания производит эвакуацию коллег из восточных областей. А также, обеспечивает Military Packages для мобилизованных или вступающих в ряды территориальной обороны.

Компания Sigma Software перечислила Вооруженным силам Украины 8 886 148 гривен. Половина суммы – это личные пожертвования работников компании.

Компания GlobalLogic продолжает работу в обычном режиме и в полном объеме выполняет свои обязательства перед партнерами. GlobalLogic перечислила 1 000 000 гривен благотворительному фонду "Вернись живым". Также компания призвала работников присоединиться к инициативе через фонды или людей, которым они доверяют.

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