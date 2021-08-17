Волны в кольцах Сатурна порожденные гравитационным воздействием некоторых спутников планеты-гиганта. Но не все волны образовались из-за этого. Кольца являются своего рода сейсмическим индикатором, который реагирует на колебания ядра планеты. Поэтому, когда ученые обнаружили эти волны, то смогли с их помощью лучше изучить и ядро газового гиганта.

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Колебания ядра приводит к образованию волн в кольцах: смотреть видео онлайн

Подробнее об исследовании ядра Сатурна

Ученые Калифорнийского технологического института использовали данные автоматической межпланетной станции (АМС) Cassini, чтобы изучить природу внутреннего ядра планеты. Для этого они обратили внимание на волны в кольцах, которые являются своеобразным сейсмографом.

Проведя тщательные исследования, ученые предположили, что ядро ​​газового гиганта не является жестким.

Ученые говорят, что ядро ​​Сатурна представляет собой смесь из горных пород и металлических жидкостей. Ядро занимает около 60 процентов диаметра планеты, а массой преобладает Землю в 55 раз.

Тяжелые элементы опустились до самого центра ядра, а легкие остались ближе к поверхности. Ядро колеблется как единое целое, хотя, вероятно, и состоит из различных слоев.

Последние данные с автоматической межпланетной станции Juno позволяют предположить, что Юпитер тоже имеет ядро ​​похожего типа – "нечеткое" и жидкое.

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