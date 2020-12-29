Провайдер Volia повышает тарифы и отключает группу каналов Discovery
Украинский провайдер Volia решил пересмотреть абонентскую плату и "оптимизировать" тарифную линейку. Проще говоря, пользователям стоит ожидать повышения тарифов. Это произойдет с 1 января 2021 года.
Правда, речь идет не только о повышении цен, но и о переименовании тарифов, а также отказе от каналов группы Discovery, сообщили в пресс-служба Volia.
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В компании также объяснили, что повышение стоимости услуг для пользователей связано с очередным повышением размера лицензионных отчислений Украинским медиа-группам (каналы 1+1, ICTV, Интер, Украина и т.д.) и правообладателям других каналов в среднем на 25-30% начиная с 1 января 2021 года.
При этом вместо каналов группы Discovery провайдер решил добавить познавательные каналы Viasat и фильмовые каналы TV1000.
Отключат такие каналы группы Discovery
- Animal Planet/Animal Planet HD,
- Discovery Channel/Discovery HD,
- Discovery Science,
- Discovery Showcase HD,
- DTX,
- Eurosport 1/Eurosport 1 HD,
- Eurosport 2,
- Fine Living/Fine Living HD
- Food Network,
- ID,
- TLC,
- Setanta Sport,
- Travel Channel/Travel Channel HD.
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