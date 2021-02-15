Связь с космическим зондом "Вояджер-2", исследующим пространство за пределами Солнечной системы, удалось восстановить. Ранее связаться с аппаратом было невозможно из-за плановых работ на антенне дальней космической связи DSS43 в Канберре, Австралия, которые продолжались с марта прошлого года.

На Земле есть только две антенны дальней космической связи такого типа – кроме австралийской, одна расположена в Испании. Однако в случае с "Вояджером-2" для связи нужна именно австралийская станция, поскольку зонд летит по направлению к югу от плоскости эклиптики.

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Почему не было связи с аппаратом "Вояджер-2"

В марте прошлого года NASA решило провести ремонт и обновление австралийской антенны, чтобы избежать поломок и продолжать ее использовать. Ремонт был связан с проблемами – изначально агентство планировало направить в Австралию 30 экспертов, которые бы наблюдали за ходом работ, но из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 команду пришлось сократить до четырех специалистов.

С тех пор связи с "Вояджером-2" не было вплоть до октября 2020 года – тогда с антенны удалось отправить тестовое сообщение, которое запустило на зонде необходимые команды и вернулось с подтверждением работоспособности зонда. После этого NASA продолжило работы на DSS43 – полностью они были завершены в феврале.

Восстановление связи с "Вояджер-2"

Источник: CDSN

В пятницу, 12 февраля антенна послала сообщение "Вояджер-2" и через 35 часов получил ответ, об этом говорится в официальном аккаунте Twitter австралийского подразделения сети Deep Space Network.

Одиссея космического аппарата "Вояджер-2"

Аппарат запустили в космос 20 августа 1977 года для исследования далеких планет Солнечной системы. Он стал первым земным космическим аппаратом, достигшим Урана в январе 1986 года и Нептуна в августе 1989-го. После этого он пролетел мимо крупнейшего спутника Нептуна – Тритона и отправился за пределы Солнечной системы. Сейчас "Вояджер-2" находится на расстоянии 18,8 миллиарда км от Земли, путь радиосообщения до него занимает 17 часов 35 минут в одну сторону.