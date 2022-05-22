"Вояджер-1" направил странные данные из межзвездного пространства: инженеры занялись разгадкой тайны

Космический корабль Вояджер-1 продолжает отправлять на Землю научные данные и работает в обычном режиме. В то же время, команда миссии ищет источник проблемы с системными данными после получения загадочных сигналов от зонда.

"Вояджер-1" сейчас находится на расстоянии более 23 миллиардов километров от Земли, но показания системы артикуляции и управления ориентацией зонда (AACS) не совсем точно отражают то, что происходит на борту.

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Что не так с "Вояджером-1"

AACS контролирует ориентацию 45-летнего корабля. Кроме других задач, он удерживает антенну "Вояджера-1" с высоким коэффициентом усиления точно на Земле, что позволяет ему отправлять данные на дом. Все признаки указывают на то, что AACS все еще работает, но данные телеметрии не совпадают с движением и расположением аппарата. Отсюда можно заключить, что зонд потерял ориентацию в пространстве

Сигнал "Вояджера-1" не ослаб, а это уже указывает на то, что антенна с высоким коэффициентом усиления остается в состоянии ориентации на Землю. Также известно, что сбой, какой бы ни была его причина, не перевел аппарат в "безопасный режим".

Что будет дальше?

Команда внимательно следит за сигналом, и продолжит определять, поступают ли неверные данные непосредственно из AACS, или из другой системы, участвующей в создании и отправке данных телеметрии. Пока природа проблемы не будет лучше понятна, команда не может предсказать, повлияет ли это на то, как долго космический корабль может собирать и передавать научные данные.

В NASA надеются разобраться в том, что вызвало сбой в системе и заставило зонд посылать непонятные данные. Но придется запастись терпением: свету нужно 20 часов 33 минуты на то, чтобы добраться до "Вояджера-1", поэтому обмен сообщениями между аппаратом и Землей занимает двое суток.

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Коротко о "Вояджер-1"