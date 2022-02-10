Вертолет UH-60A Black Hawk, оснащенный экспериментальной системой автоматизации работы летного экипажа ALIAS, совершил испытательный полет над базой армии США в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки. Им управляло агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона.

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Что известно

Система ALIAS предназначена для помощи в полете в условиях ограниченной видимости или без связи.

Однако система также способна поддерживать выполнение всей миссии от взлета до посадки, включая автономное управление в случае непредвиденных событий, например отказа бортовых систем.

С ALIAS в армии будет гораздо больше оперативной гибкости. Это включает в себя возможность управлять воздушным судном в любое время дня и ночи, с пилотами и без них, а также в разных сложных условиях,

– говорит Стюарт Янг, руководитель программы отдела тактических технологий DARPA.

В течение следующего месяца планируют провести еще один полет модели M Black Hawk с дистанционным управлением в Форт-Юстисе, штат Вирджиния.

В 2021 году ALIAS проверили в контролируемых испытаниях, где его сопровождал пилот, задачей которого являлся контроль безопасности. Вертолет S-70 OPV Black Hawk смог самостоятельно взлететь с земли, избегая смоделированных помех, и затем приземлиться.

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