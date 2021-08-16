Беспилотные технологии постепенно занимают все более прочные позиции во всех отраслях. Не исключением стало и направление исследования океанов, где беспилотники используют довольно давно. Военный флот Великобритании испытал новую беспилотную лодку, но она предназначена не для ведения боевых действий.

Автоматическое судно под названием Otter Pro предназначено не для ведения боевых действий или разведки. Перед новым кораблем будут ставить исследовательские задачи. Используя многочисленные датчики, лодка будет исследовать дно водоемов и морей. Эти знания являются критическими для безопасного судоходства.

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Лодка Otter Pro не блещет размерами / Фото Royal Navy

Подробнее о роботизированной лодке

Исследовательская лодка прошла испытания в Портсмуте, Великобритания.

Используя сонар, Otter Pro смогла картографировать дно и обнаружить остатки кораблей, которые ранее затонули и даже вертолета. Это все происходило на так называемом озере Хорса, площадью около 7 тысяч квадратных метров. Чтобы исследовать водоем лодке понадобилось 40 минут.

Теперь лодку ждут сложные испытания. Команда специалистов хочет проверить, как Otter Pro сможет обрабатывать данные в режиме реального времени. Также планируется испытать новый сонар Norbit.

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Результаты картографирования дна / Фото Royal Navy

Для чего это нужно

Кроме очевидной пользы для научных исследований, следует учитывать и безопасность.

Дно водоемов постоянно меняется в силу определенных факторов. Это может представлять опасность для судоходства, которое пользуется уже устаревшими картами. Карты же некоторых участков морского дна и побережья не менялись веками.

Поэтому работа по картографированию невероятно важна. Также это позволит обнаружить корабли, которые затонули.