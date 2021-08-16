Автоматическое судно под названием Otter Pro предназначено не для ведения боевых действий или разведки. Перед новым кораблем будут ставить исследовательские задачи. Используя многочисленные датчики, лодка будет исследовать дно водоемов и морей. Эти знания являются критическими для безопасного судоходства.

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Лодка Otter Pro не блещет размерами / Фото Royal Navy

Подробнее о роботизированной лодке

Исследовательская лодка прошла испытания в Портсмуте, Великобритания.

Используя сонар, Otter Pro смогла картографировать дно и обнаружить остатки кораблей, которые ранее затонули и даже вертолета. Это все происходило на так называемом озере Хорса, площадью около 7 тысяч квадратных метров. Чтобы исследовать водоем лодке понадобилось 40 минут.

Теперь лодку ждут сложные испытания. Команда специалистов хочет проверить, как Otter Pro сможет обрабатывать данные в режиме реального времени. Также планируется испытать новый сонар Norbit.

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Результаты картографирования дна / Фото Royal Navy

Для чего это нужно

Кроме очевидной пользы для научных исследований, следует учитывать и безопасность.

Дно водоемов постоянно меняется в силу определенных факторов. Это может представлять опасность для судоходства, которое пользуется уже устаревшими картами. Карты же некоторых участков морского дна и побережья не менялись веками.

Поэтому работа по картографированию невероятно важна. Также это позволит обнаружить корабли, которые затонули.

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