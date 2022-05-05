Двигатели ракетных кораблей, которые используются в космической отрасли, сегодня не позволят совершать достаточно быстрые перелеты в течение длительного времени с применением сложных маневров. Для космических рейнджеров необходимы ядерные силовые установки, разработку которых финансирует Министерство обороны США.

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Маневрировать в космосе сложнее из-за ограничения двигательной установки. Чтобы сохранить технологическое преимущество в космосе, Соединенные Штаты нуждаются в опережающей технологии двигательной установки,

– сказал майор Натан Грейнер, руководитель программы в отделе тактических технологий DARPA.

В преддверии Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило о начале второй и третьей фазы программы DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations).

Создание ядерного двигателя для космических полетов

Программа "Демонстрационная ракета для гибких лунных маневров" была представлена ​​в 2020 году и в первую фазу исполнения вступила в апреле 2021 года.

В рамках программы конкурсанты должны разработать ядерную силовую установку для тепловых атомных ракетных двигателей (реактор и сам двигатель) и полетный демонстратор фактически опытный космический аппарат для испытания на орбите Земли.

Год назад конкурс на разработку проекта космического реактора выиграла компания General Atomics и получила на первый этап работ 22,2 миллиона долларов, а конкурс на прототипы ядерных космических кораблей выиграли компании Lockheed Marti (2,9 миллиона долларов) и Blue Origin (2,5 миллиона).

К настоящему времени проекты всех трех компаний завершены. Для запуска 2 и 3 этапа DRACO объявляется новый открытый конкурс, заявки на участие в котором должны быть поданы до 5 августа. В ходе реализации двух новых этапов должны быть разработаны и продемонстрированы прототипы ядерных тепловых ракетных двигателей в условиях космоса на орбите, ожидаемого в 2026 году.