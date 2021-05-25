Пока американские военные для обеспечения труднодоступных баз энергией используют доставку топлива и других материалов колоннами грузовиков с соответствующим военным сопровождением. Такие конвоируемые колонны уязвимы для атак с земли и воздуха.

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Что придумали военные

Реализация нового проекта, который получил название Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research Project, позволит направлять энергию из космоса прямо на отдаленные базы независимо от местности, климата, погодных условий и других факторов, которые при обычном развертывании могли бы препятствовать доставке топлива.

Сейчас об этом проекте известно не так много, но недавно исследовательская лаборатория Air Force Research Laboratory опубликовала на YouTube видео, в котором излагается основная идея американских военных.

Проект SSPIDR: смотрите видео

Стоит отметить, что лаборатория AFRL также занимается разработкой и интеграцией передовых технологий ведения боевых действий для военно-воздушных и космических сил США.

Обеспечение надежного энергоснабжения передовой оперативной базы – одна из самых опасных составляющих наземных военных операций. Конвои и линии снабжения являются основной целью для противника,

– говорится в опубликованном ролике.

Как это будет работать

Использование наземной солнечной энергии ограничено различными факторами, в том числе территориальным и климатическим. Если же солнечные панели были бы развернуты на орбите Земли, военные могли бы иметь беспрепятственный стабильный доступ к энергии, необходимой для обеспечения баз.

Проблема заключается в поиске технологии передачи энергии, которая будет собираться в космосе. План AFRL состоит в том, чтобы преобразовать солнечную энергию в радиочастоты с последующей передачей на Землю, где принимающие антенны будут преобразовывать их в полезную мощность. В какие сроки планируется реализация проекта на практике, пока неизвестно.