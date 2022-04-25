Военные США без проводов передали энергию мощностью 1,6 кВт на 1 километр.

Лаборатория военно-морских исследований США сообщила о наиболее эффективном испытании системы приема-передачи беспроводной микроволновой энергии за последние 50 лет. Луч мощностью 1,6 кВт удалось принять на расстоянии более одного километра.

Испытания проводились на военном полигоне в Мэриленде и MIT и были успешны в обоих случаях – эффективность передачи оказалась около 60%.

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Каким образом удалось передать энергию

Принцип достаточно прост: электричество превращается в микроволны, которые затем фокусируются в луч, нацеленный на приемник, оборудованный антенной со встроенным выпрямителем. Когда микроволны попадают в эту так называемую ректену, производится постоянный ток.

Несмотря на первоначальные сомнения, микроволновое излучение оказалось удивительно эффективным, и команда Кристофера Роденбека получила задачу от Министерства обороны США разработать аппарат SCOPE-M для безопасной и продолжительной беспроводной передачи микроволновой энергии.

Готовая опытная установка

SCOPE-M расположен в двух точках: на испытательном полигоне Блоссом-Пойнт в Мэриленде и на территории института MIT в Массачусетсе. Частота луча составляла 10 ГГц и была выбрана не только для того чтобы передача шла и в сильный дождь с потерей энергии не более 5%, но и для того, чтобы не представлять опасности для животных и людей. Это означает, что система не требует функции автоматического отключения луча в случае, если его пересекает какое-либо живое существо.

В испытаниях в Мэриленде луч достиг эффективности в 60%. В Массачусетсе пиковое значение было более низким, зато средний уровень мощности оказался выше, то есть было передано больше энергии.

Исследователи рассказывают о том, как работает SCOPE-M: смотрите видео

Для чего это вообще нужно

Однажды такая технология позволит пересылать с орбиты на Землю произведенную там электроэнергию, но пока Пентагон более заинтересован в возможности прямой передачи энергии на поле боя, что позволит отказаться от уязвимых поставок топлива.

Ранее специалисты Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и военно-промышленная компания Northrop Grumman провели первую демонстрацию ключевого оборудования для получения энергии в промышленных масштабах на орбите Земли. Слоеные панели с инновационными компонентами успешно превратили солнечную энергию в радиочастоты и передали на приемное устройство, которое может быть расположено в любой точке Земли.