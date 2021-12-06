По словам пользователя сети, он приобрел устройства просто потому, что они "выглядели потрясающе" и клавиатура имела "несколько интересных кнопок" с надписями "TRANSMIT", "ABORT" и "INITIATE". После приобретения выяснилось, что устройства были частью системы управления пуском ракет Minuteman III с ядерными боеголовками, которые стоят на вооружении ВВС США с 70-х годов.

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Как гаджеты удалось "вернуть к жизни"

После покупки клавиатуры и трекбола энтузиаст узнал кое-что об их истории и решил попробовать подключить периферийные устройства к обычному компьютеру. Для экспериментов он использовал контроллер Arduino Pro Micro, который в конце концов сгорел, и программатор для контроллера, также купленный в интернете.

Он отремонтировал трекбол, который перестал работать после покупки, и сумел заставить оба устройства работать вместе с современным компьютером. Отмечается, что хоть клавиатура военная и не имеет яркой подсветки, некоторые клавиши на ней оснащены светодиодами.

Энтузиаст испытал клавиатуру от системы управления запуском ядерных ракет: смотрите видео

На видео, которое было опубликовано на платформе YouTube, видно, что клавиатура и трекбол функционируют как обычные периферийные устройства для компьютера, за исключением клавиш Ctrl, Alt и стрелки вниз, работоспособность которых так и не удалось восстановить.

Также отмечается наличие клавиши "BIT", которая, судя по всему, перезагружает клавиатуру. В дальнейшем энтузиаст собирается продолжить работу с интересной находкой, чтобы попытаться вернуть ей полную работоспособность.