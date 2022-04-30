Такие ноутбуки уже используются в ВСУ, Госспецсвязи и других составляющих сектора безопасности и обороны. К примеру, военнослужащие Госспецсвязи используют защищенные ноутбуки на полевых узлах правительственной связи.
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Что известно о ноутбуках Terra
Ноутбуки обладают защитой от пыли, влаги и ударов. Поэтому их использование во время войны непосредственно в местах ведения боевых действий необходимо для нашей победы.
Некоторые ноутбуки имеют дополнительную защиту от отрицательного электромагнитного излучения, что позволяет работать с информацией с ограниченным доступом.
Ноутбуки Terra защищены по стандарту США MIL STD 810g / Фото distrelec
Защищенные по военному стандарту ноутбуки Terra имеют алюминиевый корпус, обеспечивающий надежное использование машин и хорошую поддержку в технической области. Ноутбуки имеют возможность программирования через последовательный порт, что обеспечивает высокую надежность.
Специальное крепление SSD защищает ноутбук от потери данных при ударах и вибрации, а клавиатура и сенсорная панель защищены от попадания жидкости внутрь. Ноутбук соответствует военному стандарту США MIL STD 810g.