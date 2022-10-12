Местная диктатура признала компанию Meta экстремистской и добавила в список террористов. Ее соцсети Facebook и Instagram были заблокированы, однако мессенджера WhatsApp санкции не коснулись – он до сих пор доступен без VPN. Вместе с тем законом не предусмотрена никакая ответственность за использование обоих запрещенных сервисов, а чиновники подчеркивают, что граждане могут не бояться продолжать ими пользоваться. Юридические последствия могут постичь только за финансовое сотрудничество с Meta.

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Повестка в WhatsApp

На сайте "9111", который называет себя юридической социальной сетью, появилась история 29-летнего жителя Москвы, ранее якобы служившего на флоте.

К нему домой пришли полицейский, военный и свидетельница, чтобы вручить повестку, но мужчину дома не застали.

Тогда они решили совершить видеозвонок в WhatsApp.

Участковый попросил забрать повестку, добавив, что скрыться от армии не удастся, поскольку он уже "увидел его лицо".

Повестка для 29-летнего жителя Москвы / Фото 9111

Аналогичные истории не раз встречались и в другом городе, Тюмени. Там местное издание "72.ru" опубликовало обширный материал, в котором рассказало историю женщины, получившей повестку в свой собственный аккаунт WhatsApp, но выписанную на имя ее сына. При этом пугают, что его объявят в розыск, если он не явится.

Сам военкомат отрицает "журналистам" российского издания, что занимается рассылкой повесток через мессенджеры и называет подобные действия "мошенническими".