Военная мощь: Dell представила защищенные ноутбуки Latitude Rugged для экстремальных условий

Компания Dell анонсировала портативные компьютеры Latitude 5430 Rugged и Latitude 7330 Rugged Extreme, разработанные для эксплуатации в суровых условиях.

Выносливые ноутбуки можно использовать на открытых пространствах, производствах, стройках и в различных экстремальных сценариях. Дизайн и характеристики устройств созданы с учетом серьезных задач.

Интересно Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Studio с Windows 11

Чем особенные Latitude 5430 Rugged и Latitude 7330 Rugged Extreme

Новинки построены на процессоре Intel Core одиннадцатого поколения (опционально – с поддержкой vPro). В оснащение входит сенсорный дисплей, взаимодействовать с которым можно руками в перчатках. Яркость панели достигает 1400 нит, благодаря чему экран хорошо читается при солнечном свете.

Устройства оборудованы адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E с поддержкой частотных диапазонов 2,4, 5 и 6 ГГц. Может быть также установлен модуль 5G для подключения к сотовым сетям пятого поколения.



Dell начнет продавать защищенные ноутбуки в конце 2021 года / Фото Dell

Утверждается, что при использовании двух аккумуляторов с "горячей" заменой время автономной работы достигает почти 25 часов. Функция Express Charge Boost позволяет зарядить батарею на 35% за 20 минут.

14-дюймовая модель Latitude 5430 Rugged выполнена в соответствии со стандартом IP53. Ноутбук выдерживает падение с высоты до 0,9 метра. Вес составляет 1,97 кг.

Модификация Latitude 7330 Rugged Extreme с 13-дюймовым дисплеем имеет класс защиты IP65. Этому устройству не страшны падения с 1,8-метровой высоты.

Новинки будут поставляться с операционной системой Windows 11. Продажи начнутся уже с 9 декабря – тогда станет известна и цена компьютеров.