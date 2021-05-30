Крути педали: водный электровелосипед от компании Manta5

В мире живет много любителей ездить на велосипедах. Есть и немало любителей активного отдыха на воде. Новозеландская компания Manta5 решила объединить таких людей, создав велосипед для поездок на воде.
Для того, чтобы двигаться нужно будет крутить педали. Это довольно необычно, ведь нужно будет сидеть на обычном велосипедном сиденье. Двигается велосипед благодаря гребному винту и технологии подводных крыльев. Стоит новинка 7 990 евро.
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Manta5 Hydrofoiler XE-1 / Фото New Atlas
Детали выхода в свет Hydrofoiler XE-1
- Компания Manta5 была основана в 2011 году в Новой Зеландии.
- Прототип гидровелосипеда был презентован в 2017 году. Начало выпуска было запланировано на конец 2018 года.
- В 2019 году началось производство прототипов.
- В 2020 году Hydrofoiler XE-1 был презентован на выставке CES 2020.
- Из-за пандемии коронавируса выпуск новинки пришлось отложить.
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"Поездка" на Hydrofoiler XE-1: смотреть видео онлайн
Что известно о водном велосипеде
- Вес велосипеда около 20 килограммов.
- Максимальная скорость – 22 километра в час.
- Гидровелосипед будет иметь семь уровней электрической мощности. Если уменьшить мощность на минимум, то водителю придется больше работать самому, чтобы удержать велосипед на плаву. Соответственно, если увеличить мощность на максимум, то водителю нужно будет уделять меньше силы.
- На максимальной мощности время работы батареи составит 1,5 часа. При минимальной мощности – 4,5 часа.
- Плавучесть и легкость конструкции обеспечивает материал, из которого Hydrofoiler XE-1 сделан: углеродное волокно и авиационный алюминий.