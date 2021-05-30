Для того, чтобы двигаться нужно будет крутить педали. Это довольно необычно, ведь нужно будет сидеть на обычном велосипедном сиденье. Двигается велосипед благодаря гребному винту и технологии подводных крыльев. Стоит новинка 7 990 евро.

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Manta5 Hydrofoiler XE-1 / Фото New Atlas

Детали выхода в свет Hydrofoiler XE-1

Компания Manta5 была основана в 2011 году в Новой Зеландии.

Прототип гидровелосипеда был презентован в 2017 году. Начало выпуска было запланировано на конец 2018 года.

В 2019 году началось производство прототипов.

В 2020 году Hydrofoiler XE-1 был презентован на выставке CES 2020.

Из-за пандемии коронавируса выпуск новинки пришлось отложить.

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