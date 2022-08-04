В Швейцарии запустили "водяную батарею", которая может обеспечить энергией почти миллион домов

Компания Nant de Drance SA завершила строительство гидроаккумулирующей электростанции мощностью 900 МВт. Система, строительство и испытание которой заняли 14 лет, имеет емкость хранения 20 миллионов кВт/ч.

Авторы называют свое решение "водной батареей" и утверждают, что она способна накапливать такое количество энергии, что ее будет достаточно для питания не менее 900 тысяч жилых домов.

Не упустите Ученые создали работа с ДНК: имея размеры клетки, он может исследовать вирусы и патогены

Особенности электростанции

Строительство Nant de Drance началось в 2008 году. В процессе работы застройщик прорыл более 17 километров тоннелей, инвестировав в создание электростанции более 2 миллиардов долларов. Верхний резервуар Vieux Emosson содержит 25 миллионов кубометров воды, что соответствует емкости хранения 20 миллионов кВтч. Строителям пришлось поднять начальную высоту комплекса на 21,5 метра, чтобы вдвое увеличить его емкость.

В настоящее время система содержит шесть подземных турбин, расположенных на глубине 600 метров. Мощность каждой установки составляет 150 МВт. Эти турбины работают в нескольких режимах и переключаются между ними через 5-10 минут. Через них проходит по 360 кубометров воды в секунду . Когда в сети находится слишком много электроэнергии, вода перекачивается из нижнего резервуара в верхний, где хранится на будущее.



Станцию введут в эксплуатацию в сентябре / Фото Electrek

Применение "водяной батареи"

Предполагается, что заполненное хранилище сможет снабдить электроэнергией более 900 тысяч домов в Швейцарии и соседних странах Европы. В Nant de Drance SA отметили, что при разработке проекта особое внимание было уделено экологичности сооружения – система работает с нулевым уровнем выбросов и практически не влияет на окружающую флору и фауну.

Одним из приоритетов Nant de Drance является максимально возможное снижение влияния на окружающую среду. 15 проектов общей стоимостью 22 миллиона швейцарских франков было реализовано, чтобы компенсировать влияние гидроаккумулирующей электростанции и линий высокого напряжения, соединяющего электростанцию с электросетью,

– сообщили в компании.

Как будет работать станция: смотрите видео

Читайте на сайте Шестое массовое вымирание уже началось: климатолог рассказал, каким оно будет

Управлять станцией будет та же компания Nant de Drance SA с участием консультативной группы, представленной WWF, Pro Natura, государственными регуляторами, а также Швейцарским федеральным управлением энергетики. Партнеры планируют провести официальное мероприятие, посвященное введению объекта в действие в сентябре этого года.