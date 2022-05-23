Об этой истории впервые рассказало CTV News. Владелец Tesla Джамиль Юта владел своей Model Y всего восемь месяцев, прежде чем в пятницу, 20 мая, она загорелась, заперев его внутри.

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Что произошло

Как пишут источники, в то утро Юта ехал в Ванкувер, когда машина заглохла, выключившись вместе со всей ее электроникой.

Вдруг в салон через вентиляционные отверстия начал проникать дым, а снаружи появилось пламя.

Дверь не открывалась. Окна не опускались,

– рассказал позже владелец автомобиля репортерам CTV News.

Пользователь Twitter зафиксировал момент, который стал вирусным в соцсети, набрав почти 175 тысяч лайков, 27 тысяч ретвитов и 2700 комментариев.

"Наблюдал за загоревшейся сегодня утром Tesla. Как только она начала дымиться, электрическая система заблокировалась, заперев мужчину внутри. К счастью, строители разбили окно, чтобы он мог убежать. Аккуратная особенность", – написал автор твита.

Несмотря на сказанное в этом сообщении источник сообщает, что окно выбили не строители, которые были заняты ремонтом на той части дороги, а сам водитель Tesla. Кроме того, CTV приводит комментарий начальника пожарной службы Брайана Хатчинсона из пожарно-спасательной службы Северного Ванкувера:

Нам очень повезло, что у этого человека хватило сил выбить окно,

– сказал он.

После того как Юта выбил окно и выбрался из автомобиля, он позвонил в 911 с помощью, а рабочие на близлежащем участке скорректировали движение других машин вокруг.

Расследование начато

Авария уже расследуется. Пожарные пытаются выяснить, что именно пошло не так с автомобилем. Сама же компания Tesla пока не ответила на запрос CTV о комментариях.

Господин Юта говорит, что протокол аварийного открытия двери при отключении электроэнергии не понятен интуитивно, и призывает других владельцев Tesla ознакомиться с последовательностью действий на случай, если с ними произойдет то же самое.