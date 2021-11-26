Для строительства вышек Vodafone сотрудничала с компанией Crossflow Energy, а тестирование технологии будет проводить совместно с Cornerstone, которая специализируется на мобильных инфраструктурных решениях.

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Как будут работать автономные экоантенны

Новые башни используют ветер, солнечную энергию и батареи, обеспечивая бесперебойную связь. При этом даже ветровые турбины сконструированы таким образом, чтобы не угрожать птицам. Последний пункт достаточно важен, поскольку вышки будут размещаться также в местностях с большим количеством птиц.



Экологическая и автономная антенна Vodafone / Фото Neowin

Комментируя новую технологию, представитель Vodafone UK Андреа Дона заявила:

Мы привержены принципам совершенствования связи в сельских районах, но наши инициативы встречаются с очень важными вызовами. Подключение вышек к энергетическим сетям может стать главным барьером для достижения этой цели, поэтому сделать эти объекты самодостаточными – большой шаг вперед для нас и мобильной индустрии.

Vodafone и Crossflow Energy уже построили некоторые вышки, Vodafone и Cornerstone начнут устанавливать их в некоторых местностях для тестовых испытаний, пилотный проект должен стартовать до конца года.

Интересный факт! Индустрия мобильных сетей в Великобритании обязалась покрыть связью 95% территории страны к 2025 году, а автономные башни Vodafone помогут достичь этой цели.