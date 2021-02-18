Компания Vodafone, крупный европейский оператор сотовой связи, протестировала новую технологию спутникового отслеживания объектов. Она способна отслеживать расположение транспортных средств, дронов, грузов и других вещей с точностью до 10 сантиметров.

По словам компании, это огромный шаг вперед, так как сегодня стандарты спутникового позиционирования обеспечивают точность до трех метров.

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Для чего нужна технология

Vodafone разработала новую технологию в сотрудничестве с компанией Sapcorda. Она действительно отличается от всего, что может предложить современный рынок. Взаимодействуя с платформой Интернета вещей Vodafone, глобальная навигационная система Sapcorda способна устранять любые неточности позиционирования, вызванные формой Земли, атмосферными воздействиями и другими факторами.



Vodafone представила новую технологию спутникового позиционирования / Фото Gizchina

По словам Vodafone, новая технология скоро станет доступна ее коммерческим клиентам в 54 странах.

Новая разработка найдет применение в транспортных компаниях, а также в сфере медицины. Один из сценариев использования, предложенный Vodafone, предполагает, что новый сервис позиционирования поможет медицинскому персоналу точно отслеживать местоположение дронов, которые транспортируют, например, кровь для переливания.