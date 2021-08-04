Почему вода "кочует" по поверхности Луны: исследование

Вода представляет собой важный элемент для космической экспансии человечества. Вода в космосе – это растворитель, кислород и топливо для людей. Оказалось, что в Солнечной системе она распространена повсеместно. Не исключением стала и Луна, где Н2О нашли не только в кратерах на полюсах, но и на освещенной солнцем поверхности.

Подтверждение обсерваторией SOFIA наличия воды на освещенной солнцем поверхности Луны вызвало настоящий фурор. "Откуда там берется вода? Почему она не испаряется?" – посыпались вопросы. Но дальнейшие наблюдения обнаружили, что это далеко не самое интересное. Вода "кочует" по поверхности Луны: ее количество уменьшается к лунному обеду и возрастает к лунному вечеру. Как объяснить такое странное поведение вещества?

Сколько длятся сутки на Луне? Поскольку скорость вращения Луны вокруг собственной оси совпадает со скоростью вращения вокруг Земли, то и сутки на спутнике длятся долго – почти 30 земных суток.

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Тень помогает воде оставаться на Луне / Фото Phys.org

Почему вода "кочует" по Луне

На поверхности Луны валяется множество камней, которые имеют различные размеры: от маленьких камешков до огромных глыб. Также поверхность спутника покрыта многочисленными кратерами, размеры которых тоже сильно варьируются.

Все эти неровности поверхности становятся причиной наличия многочисленных теней. И именно тень позволяет воде существовать на Луне.

Изменение распределения воды в течение лунного дня

У Луны отсутствует плотная атмосфера, поэтому тепло не распространяется эффективно. Из-за этого на поверхности, покрытой тенью, температура опускается до отметки -210 градусов по Цельсию. И именно там образуется иней.

В течение лунных суток тень смещается, а вода испаряется и попадает в разреженную лунную атмосферу. После этого она снова накапливается в виде инея на новых затененных участках.

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Таким образом вода "кочует" по поверхности Луны, несмотря на то, что на нее светит Солнце. Например, в районе лунного экватора вода вообще должна исчезнуть в обед и сместиться к полюсам.

Хотя на освещенной солнцем поверхности Луны и обнаружили воду, нужно понимать, что ее концентрация там примерно в 100 раз меньше, чем в Сахаре.