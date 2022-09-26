Что-то могли пропустить: ученые ищут следы пришельцев в старых данных по радиотелескопам

Команда из двух ученых разработала новую технологию поиска данных в старой информации, ранее собранной с помощью радиотелескопов. Исследователи попытаются найти следы инопланетян, которые могли просто упустить.

Исследование, принятое к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, может открыть огромные новые участки Вселенной для изучения учеными SETI (проект по поиску внеземных цивилизаций). Таким образом, как надеются авторы, возрастут наши шансы обнаружить "мощные передатчики" в далеком космосе, свидетельствующие, что мы здесь не сами.

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Я думаю, что через некоторое время мы поняли, что, когда мы делаем наблюдение SETI с помощью радиотелескопа, мы чувствительны не только к целевой звезде в центре поля, но и к участку неба размером с Луну. Другие объекты в этой области включают звезды переднего плана и фоновые звезды в нашем собственном Молочном Пути. До недавнего времени мы не знали, как использовать этот факт, потому что мы не знали расстояние до этих звезд,

– сказал соавтор исследования Майкл Гаррет.

С помощью телескопа Gaia Европейского космического агентства Гаррета и его коллега Эндрю Симион, директор Исследовательского центра SETI в Беркли и главный исследователь программы Breakthrough Listen, смогли получить гораздо более точные измерения.

Как ищут следы внеземной жизни в старых данных

На основе новых точных измерений ученые проанализировали более 400 предыдущих исследований нашей галактики, сделанных в рамках Инициативы "Прорыв", и выявить более 140 000 объектов, когда-либо не замеченных на снимках различных телескопов. Среди этой "астрофизической экзотики", согласно пресс-релизу, были:

галактические ядра,

радиогалактики,

взаимодействующие галактики,

и галактика, гравитация которой образовала гравитационную линзу



Новые объекты на фото на основе старых данных / Фото Manchester University

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То есть, куда бы учёные не направили свой телескоп, в поле зрения попадет какой-нибудь интересный космический объект. И теперь, когда известно, что как идентифицировать эту ранее скрытую от нашего глаза экзотику, шансы человечества встретить инопланетный сигнал значительно возрастают.