За всю свою историю космическая отрасль создала большое количество вещей и технологий, без которых человечество не мыслит своей жизни. Фильтры для воды, термобелье, пылесос – это лишь верхушка айсберга по технологиям, которые достались нам в "космическое наследство".

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Беспилотные авто на" космических " GPS-навигаторах

Оказывается Google был не первым в 2009 году, кто презентовал беспилотное транспортное средство. И не первой компанией была Tesla. Самым первым на рынок, а точнее на поля, вывел беспилотный транспорт аграрный гигант John Deere. Чтобы сделать обработку полей более эффективной и менее затратной, он использовал программное обеспечение, созданное NASA. С его помощью системы очень точно обрабатывали сигнал со спутника и программировали тракторы.

Сейчас беспилотные усовершенствованные технологии перешли в автопром. Целая паутина сервисов и систем помогает машине "видеть", ориентироваться в пространстве и даже "общаться" с другим транспортом. Более того, часть из них разрабатывают украинские специалисты.



Впервые массово беспилотные технологии использовали в John Deer / Фото John Deer

Например, такие системы помощи как Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – специальные программы, которые умеют оповещать водителя о возможных препятствиях или опасностях на дорогах. Или же системы, анализирующие скорость авто и помогающие въехать в поворот или программное обеспечение для инфотейнмент-панелей.

Сейчас такие проекты создают также украинские разработчики GlobalLogic. Все эти технологии стали реальностью благодаря космическому прогрессу.

Очистка воды через нанокерамический фильтр

В 2015 году предприниматель Мохссен Гиасси с 30-летним опытом разработки технологий и продуктов для туристической отрасли презентовал уникальный продукт – бутылку с инновационным фильтром для воды. В нее можно залить любую воду (из озера, колодца, водопада, реки), а специальная технология NanoCeram превратит жидкость в обычную питьевую воду. Дело в том, что для астронавтов NASA ученые создали нанокерамический фильтр, который пропускает воду через множество пор размером с микрон, а бактерии и другие опасные элементы уничтожаются ионами серебра. Таким образом в космосе, где любая капля воды на вес золота, очищают жидкость, пот и даже мочу, делая их питьевыми.

Теперь же эту технологию используют в 140 странах. Помимо туризма она нашла применение и в медицине, в странах Африки с дефицитом питьевой воды, и других отраслях. А в 2020 году по схожему сценарию с частицами серебра украинские разработчики сделали устройство, превращающее воду в антисептик.

Костюмы для пловцов – из аэродинамической трубы

На Летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году американский пловец Майкл Фелпс побил несколько мировых рекордов, заработав за один раз сразу 8 золотых медалей. Помог спортсмену в этом достижении инновационный сверхлегкий костюм LZR Racer, снижающий сопротивление воды. Speedo, компания-разработчик, для создания суперкостюма использовала "космические" технологии.

Дело в том, что роль сопротивления воздуха и жидкостей для запуска ракеты и полета имеет огромное значение. Поэтому специалисты постоянно пытаются свести его к минимуму, исследуя все эти процессы в аэродинамических трубах. За помощью к ним и обратились разработчики костюмов Speedo.



Космические технологии ближе, чем мы можем себе думать / Фото NASA

В результате LZR Racer получил уникальную ткань из переплетенных нитей эластана-нейлона и полиуретана, стабилизаторы, поддерживающие тело спортсмена, и уменьшение сопротивления воды на 38%. Все это в комплексе дает увеличение скорости спортсмена на 4%, что имеет существенное значение, когда речь идет о миллисекундах между золотой и серебряной медалью.

Кроме костюмов для плавания из космической отрасли мы получили термобелье, которое сохраняет тепло и выводит влагу. А ткань для скафандров помогла создать "огнестойкие" костюмы для пожарных.

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Детское питание – из одноклеточных водорослей

В декабре 2010 года нидерландская компания Royal DSM объявила о приобретении компании из США по производству пищевых ингредиентов и добавок Martek Biosciences за 1,1 миллиарда долларов. Американская корпорация начала свою успешную деятельность в 1985-м. Одним из главных ее продуктов стали омега-3 жирные кислоты, которые используют во всем мире в детском питании. О них можно услышать в каждой рекламе смесей, соков и даже сладостей. Они улучшают работу мозга, зрения, общее состояние всего организма. А для Martek Biosciences ежегодно "улучшали" финансовое состояние на 270 миллионов долларов.

Оказывается, эти пищевые добавки тоже родом из космоса. В начале 1980-х исследователи выращивали специальные одноклеточные водоросли, чтобы обеспечить пищу и кислород космонавтам во время длительных полетов. Но во время экспериментов ученые обнаружили множество полезных свойств водорослей, которые могли бы пригодиться не только в космосе, но и на Земле. Так в 1985 году в штате Мэриленд появилась Martek Biosciences.

Беспроводной пылесос – из аппарата для сбора проб лунного грунта

Сначала была Луна. 20 июля 1969 года Нил Армстронг высадился на естественный спутник нашей планеты. На нем он должен был собрать пробы лунного грунта, чтобы изучить его на Земле. В этом помог Армстронгу аппарат производства Black & Decker. Он был на батарейках и работал по принципу пылесоса. После успеха миссии "Аполлон" Black & Decker решили выпустить бытовую версию сборщика "лунного грунта" – беспроводной пылесос. Так началась история Dustbuster. За 30 лет покупатели со всего мира купили 150 миллионов пылесосов на аккумуляторах.



До пылесосов Dustbuster были сборщики лунного грунта / Фото iStock

Телемедицина: по следам спецоперации "Близнецы"

3 июня 1965 года Эдвард Уайт стал первым американцем, вышедшим в открытый космос. До этого несколько месяцев назад первым в мире человеком, который вышел за пределы фюзеляжа, был Алексей Леонов. Все это стало возможным помимо инженерных инноваций еще и благодаря телеметрическим системам. Они передавали всевозможные данные о здоровье космонавтов на Землю. Это сейчас смарт-часы измеряют давление, температуру и пульс, а тогда для ЭКГ и других измерений нужно было множество датчиков в скафандрах, которые носили на себе астронавты. Ведь о космосе и при перегрузках, которые испытывает организм, никто ничего не знал. Поэтому нужно было измерять все данные – вплоть до воздуха, которым дышат на корабле, чтобы в случае опасности суметь быстро среагировать.

Именно эти вызовы помогли в 1960-х годах ученым из Spacelabs создать прототип современных телеметрических систем. Последние сегодня стоят в тысячах реанимациях (где отслеживают состояние пациентов) и миллионах гаджетов, которые фиксируют малейшие изменения в организме.

На основании этих наработок воплотились в жизнь и технологии, созданные украинскими разработчиками, такие как:

Face Asymmetry Detection – приложение для дистанционной диагностики инсульта;

Nevus – концепт программы с машинным обучением по анализу родинок.

Ambulance Online Streaming Technology – сервис, который передает данные о пациенте из кареты скорой помощи прямо в больницу.

Более того, во время пандемии весь рынок телемедицины вырос на 64% и будет продолжать свой подъем в ближайшие годы.

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Несмотря на то, что освоение космоса по историческим меркам началось совсем недавно – всего 60 лет назад, оно существенно изменило жизнь всей планеты. Фермеры еще в 1990-х получили GPS и возможность беспилотного обрабатывать поля, музыканты и журналисты – беспроводную гарнитуру, офисные работники – усовершенствованную кофеварку, а горнолыжные спортсмены – солнцезащитные очки, фильтрующие синий цвет. Все человечество получило шанс спать на ортопедических матрасах, готовить на тефлоновоц посуде и измерять температуру бесконтактным способом. Это еще раз подтверждает: все сегменты, сектора и производства объединены, а космос на самом деле ближе, чем нам кажется.

Автор: Владислав Ткачук, менеджер маркетинга, GlobalLogic