Вместе с автопилотом Tesla будет принудительно включать камеры: можно ли отказаться

Автомобильная компания Илона Маска собирается ввести новое правило для пользователей автопилота Tesla. Теперь их будут просить дать согласие на съемку бортовыми камерами всего, что происходит в это время в салоне. Можно ли отказаться – рассказываем дальше.

Tesla обновила сделку, которая появляется при загрузке новой beta-версии полного автопилота. С новыми правилами компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.

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Можно ли отказаться от работы камер

Как отмечает источник, если отказаться от сделки, включить полный автопилот не получится. Таким образом перед пользователем встает выбор: либо автопилот, либо приватность.

В тексте указывается, что запись с камер видеонаблюдения в машине будет связана с идентификационным номером машины.

Если произойдет авария или возникнет ее угроза, компания сможет получить больше информации.

Это позволит облегчить расследование инцидентов, вину за которые возлагают на автопилот.

Tesla и раньше использовала камеры для безопасности, но съемка была анонимной. Запись не идентифицировалась с владельцем машины и использовалась только для обучения системы искусственного интеллекта и улучшения функций автопилота.

На такой шаг компания, вероятно, пошла из-за особого внимания к авариям с участием ее автомобилей. Несмотря на то, что по статистике электрокары на автопилоте терпят меньше аварий, чем другие автомобили, из-за популярности и публичности компании и ее главы Илона Маска каждый такой инцидент обсуждают значительно придирчивее. Кроме того, вокруг автопилота сейчас продолжается масштабное расследование Национального управления безопасностью движения на трассах в США из-за 11 аварий: каждая из них особенна тем, что автомобили Tesla на автопилоте врезались в автомобили скорой помощи, полиции и других служб с включенными проблесковыми маячками.