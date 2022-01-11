Власти США могут запретить ввоз в Россию любой электроники, – New York Times

Издание New York Times раскрыло подробности о санкциях, которые могут ввести США в отношении России в случае военной и политической агрессии в сторону Украины. Одна из наиболее примечательных — запрет на ввоз любой электроники.

Администрация Байдена совместно с союзниками разрабатывает целый набор денежных, технологических и военных санкций против РФ. В частности, если власти США сочтут, что Россия посягает на территориальную целостность Украины, они запретят экспорт в страну-агрессор любых электронных устройств, содержащих компоненты, произведенные или спроектированные в США. По их словам, новые санкции вступят в силу через несколько часов в случае вторжения в Украину.

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Что известно

Запрет касается не только американских производителей, но и компаний, производящих продукцию с американскими компонентами, технологиями и программным обеспечением в других странах (например, в Южной Корее и Европейском Союзе).

Можно предположить, что администрация президента США попытается найти рычаги влияния и на Китай, где производится большая часть товаров.

Запрещается ввозить в Россию мобильные устройства (в том числе смартфоны и планшеты), компьютеры, бытовую технику и другие категории товаров. Ранее считалось, что запрет может затронуть смартфоны только производства Apple, но теперь очевидно, что и Samsung не сможет ввозить свою продукцию.

Последствия для России

Аналогичные санкции в отношении компании Huawei, которую американские власти подозревают в организации слежки за гражданами США, оказались очень эффективными – доля компании на рынке стала почти нулевой, хотя еще несколько лет назад она показывала очень хорошие продажи по всему миру и метила в лидеры.

New York Times пишет, что в России нет собственного производства многих категорий электронной продукции, поэтому эффект от запрета должен быть очень ощутим для всех граждан. При этом власти США и стран Европы не уверены, кого россияне будут обвинять в дефиците электроники и росте цен – их или Путина.