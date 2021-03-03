В рамках антимонопольного расследования в отношении Google власти США требуют подробных данных о работе поисковой системы компании и ее монетизации. Министерство юстиции США и несколько генеральных прокуроров штатов хотят изучить данные, чтобы доказать, что в этом сегменте рынка интернет-гигант является монополистом.

Согласно данным, Google должна предоставить информацию о результатах поиска и соответствующем им рекламном контенте, который демонстрировался пользователям в периоды со 2 по 8 февраля 2015 года и с 3 по 9 февраля 2020 года.

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Чего хочет власть США

Помимо прочего, в отчете должна быть информация о типах рекламы, которая демонстрировалась пользователям в указанные периоды, и о доходах, которые получила компания от ее показа. Министерство юстиции США хочет сравнить, какими были результаты поиска шесть лет назад и год назад, чтобы лучше понимать, каким образом менялась позиция Google на поисковом рынке.

Антимонопольное расследование в отношении Google было начато еще правительством бывшего президента США Дональда Трампа. После избрания нового президента ситуация не изменилась и стало очевидно, что судебного разбирательства Google избежать не сможет.

Помимо прочего, в ходе расследования планируют дать оценку доли Google на рынке поисковых систем и изучить некоторые соглашения интернет-гиганта, в том числе с компанией Apple, которая использует по умолчанию поисковик Google в своих устройствах.