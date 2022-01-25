17 января произошли нападения на транспортные танкеры в порту Мусаффа и на международный аэропорт Абу-Даби. В тот же день ответственность за атаки гражданских объектов на себя взяли хуситы из Йемена. И хоть в заявлении МВД эти атаки не упоминаются, вероятно, именно они стали поводом для запрета полетов.

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Что известно

С 22 января в Объединенных Арабских Эмиратах запрещены полеты гражданских квадрокоптеров. Запретительные меры связаны с "незаконным использованием" дронов и необходимостью "обеспечения безопасности жизни и имущества", отмечает ведомство.

Полеты беспилотных и легкомоторных самолетов запрещены в жилых районах, а также вблизи аэропортов в ОАЭ. При этом власти сделают исключение для компаний и рекламных агентств после получения разрешительных документов.

Дроны со взрывчаткой направили в промзону порта Мусаффа, который находится в 22 километрах от столицы Эмиратов, и на международный аэропорт Абу-Даби – он находится в 32 километрах от города.

По данным властей, террористы подожгли три транспортных танкера и пристройку аэропорта, пишет Associated Press.

Полиция назвала пожар в аэропорту незначительным.

В МВД сообщили, что во время атак погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана. Еще шесть человек получили ранения. Это первое официально признанное властями ОАЭ нападение хуситов: ранее власти государства отрицали атаки военизированных групп из Йемена.