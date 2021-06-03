Власти КНР разыграют 40 миллионов цифровых юаней среди жителей Пекина

Власти Китая продолжают тестировать цифровой юань. На этот раз придумали новый способ его распространения – государственную лотерею. В ближайшее время жители китайской столицы, у которых есть банковские приложения, получат возможность выиграть небольшую сумму.

Среди жителей Пекина решили случайным образом распространить 200 тысяч так называемых "красных пачек". Каждая из них имеет по 200 юаней в цифровой валюте – около 31 доллара. Эти деньги можно потратить в некоторых торговых точках.

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Как проходит тестирование

Цифровой юань разрабатывается с 2014 года. Ранее его тестировали среди жителей Чэнду и Шэньчжэнь. Теперь дошла очередь и до столицы.

По словам заместителя руководителя Народного банка Китая Ли Бо, страна намерена расширять соответствующие проекты и, возможно, даже позволит пользоваться цифровой валютой даже иностранным гостям во время зимней Олимпиады 2022 года.

При этом цифровой юань не является "децентрализованной" криптовалютой вроде Bitcoin. Он выпускается Народным банком Китая. Вместе с тем на фоне тестирования собственных цифровых денег Китай продолжает ограничивать оборот криптовалют.

Ли Бо подчеркивает, что валюта предназначена только для "домашнего" использования и власть не ставит целью заменить ею доллар в качестве международной платежной единицы.

Конечный срок регистрации для участия в лотерее – в полночь 7 июня.