Власти Японии настаивают на введении в стране четырехдневной рабочей недели
Источник:Deutsche Welle
Похоже, избыточный японский трудоголизм скоро уйдет в прошлое. По крайней мере, избавиться от него пытаются власти, обновив экономическую политику страны, главной особенностью которой стало введение "длинных выходных". Работодатели должны перейти на четырехдневную неделю. Речь идет, фактически, об изменении образа жизни японцев, вековых традиций, приводивших к проблемам со здоровьем и смертям.
Японский трудоголизм известен на весь мир. Сеть время от времени будоражат фото японцев, которые спят прямо в метро по дороге домой или на работу, ведь из-за переработок у них нет возможности нормально выспаться дома. Культура переработок также породила термин "кароси", который означает явление внезапной смерти или даже суицида вследствие переработки.
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Какие изменения ждут японцев
Логика введения длинных выходных заключается в том, чтобы работоспособный японец перестал жить лишь в скудных перерывах между работой. Вместо этого у него будут две совершенно разные части жизни: одна рабочая, а вторая посвящена семье и себе лично.
Вместе с этим должен исчезнуть столь распространенный в Японии добровольный труд в выходные. Люди смогут научиться вообще не думать о работе, пока отдыхают.
Власти не ожидают спада экономики. Наоборот – сокращение рабочей недели должно стимулировать ее развитие. Логика проста: если у человека появится свободное время, теперь, кроме просто отдыха, он будет тратить его на себя – пойдет в магазин, в кино или на концерт, потратит больше денег. Кроме того, каждый сможет уделить больше внимания старикам, завести детей, ради которых тоже будет тратить больше.
Кароси: как проработки стали частью реальности японцев
- Еще в начале 1950-х годов бывший премьер-министр Японии Сигеру Йосида поддержал концепцию "пожизненного найма", в рамках которой сотрудники всю свою трудовую жизнь посвящали только одной компании. В это же время возникла сама культура постоянной сверхурочной работы на благо корпораций. Задержаться в офисе на пару часов считалось хорошим тоном, а уйти с работы раньше руководства было недопустимо.
- В 1969 году зарегистрировали первую смерть от инсульта в результате рабочего переутомления. Число смертей росло, и в 1970-е годы возник термин "кароси". В 2011 году число самоубийств, совершенных японцами из-за проблем с работой, составило 2689 случаев.
- Согласно статистике 2015 года, японцы, чья смерть наступила от сердечной или мозговой недостаточности, работали свыше 80 сверхурочных часов в месяц, а те, кто совершил самоубийство, — больше 100 часов.
- Самым резонансным случаем стало самоубийство 24-летней Мацури Такахаси. В 2015 году, после выпуска из Токийского университета, она устроилась на работу в отдел интернет-рекламы компании Dentsu, для которой переработки были частью корпоративной культуры. Девушка проработала восемь месяцев, за каждый из которых накопилось около 105 часов сверхурочной работы. Такахаси писала в Twitter, что находится в офисе по 20 часов в день, "не знает, для чего живет, и не может больше смеяться". 25 декабря 2015 года, на Рождество, Мацури покончила с собой. По сообщениям СМИ, в предсмертной записке девушка написала: "Почему все должно быть так сложно?"