Власти Японии настаивают на введении в стране четырехдневной рабочей недели

Похоже, избыточный японский трудоголизм скоро уйдет в прошлое. По крайней мере, избавиться от него пытаются власти, обновив экономическую политику страны, главной особенностью которой стало введение "длинных выходных". Работодатели должны перейти на четырехдневную неделю. Речь идет, фактически, об изменении образа жизни японцев, вековых традиций, приводивших к проблемам со здоровьем и смертям.

Японский трудоголизм известен на весь мир. Сеть время от времени будоражат фото японцев, которые спят прямо в метро по дороге домой или на работу, ведь из-за переработок у них нет возможности нормально выспаться дома. Культура переработок также породила термин "кароси", который означает явление внезапной смерти или даже суицида вследствие переработки.

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Какие изменения ждут японцев

Логика введения длинных выходных заключается в том, чтобы работоспособный японец перестал жить лишь в скудных перерывах между работой. Вместо этого у него будут две совершенно разные части жизни: одна рабочая, а вторая посвящена семье и себе лично.

Вместе с этим должен исчезнуть столь распространенный в Японии добровольный труд в выходные. Люди смогут научиться вообще не думать о работе, пока отдыхают.

Власти не ожидают спада экономики. Наоборот – сокращение рабочей недели должно стимулировать ее развитие. Логика проста: если у человека появится свободное время, теперь, кроме просто отдыха, он будет тратить его на себя – пойдет в магазин, в кино или на концерт, потратит больше денег. Кроме того, каждый сможет уделить больше внимания старикам, завести детей, ради которых тоже будет тратить больше.

Кароси: как проработки стали частью реальности японцев