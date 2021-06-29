Японский трудоголизм известен на весь мир. Сеть время от времени будоражат фото японцев, которые спят прямо в метро по дороге домой или на работу, ведь из-за переработок у них нет возможности нормально выспаться дома. Культура переработок также породила термин "кароси", который означает явление внезапной смерти или даже суицида вследствие переработки.
Интересно Активное шумоподавление в наушниках: как оно работает и от чего защищает
Какие изменения ждут японцев
Логика введения длинных выходных заключается в том, чтобы работоспособный японец перестал жить лишь в скудных перерывах между работой. Вместо этого у него будут две совершенно разные части жизни: одна рабочая, а вторая посвящена семье и себе лично.
Вместе с этим должен исчезнуть столь распространенный в Японии добровольный труд в выходные. Люди смогут научиться вообще не думать о работе, пока отдыхают.
Власти не ожидают спада экономики. Наоборот – сокращение рабочей недели должно стимулировать ее развитие. Логика проста: если у человека появится свободное время, теперь, кроме просто отдыха, он будет тратить его на себя – пойдет в магазин, в кино или на концерт, потратит больше денег. Кроме того, каждый сможет уделить больше внимания старикам, завести детей, ради которых тоже будет тратить больше.
Кароси: как проработки стали частью реальности японцев
- Еще в начале 1950-х годов бывший премьер-министр Японии Сигеру Йосида поддержал концепцию "пожизненного найма", в рамках которой сотрудники всю свою трудовую жизнь посвящали только одной компании. В это же время возникла сама культура постоянной сверхурочной работы на благо корпораций. Задержаться в офисе на пару часов считалось хорошим тоном, а уйти с работы раньше руководства было недопустимо.
- В 1969 году зарегистрировали первую смерть от инсульта в результате рабочего переутомления. Число смертей росло, и в 1970-е годы возник термин "кароси". В 2011 году число самоубийств, совершенных японцами из-за проблем с работой, составило 2689 случаев.
- Согласно статистике 2015 года, японцы, чья смерть наступила от сердечной или мозговой недостаточности, работали свыше 80 сверхурочных часов в месяц, а те, кто совершил самоубийство, — больше 100 часов.
- Самым резонансным случаем стало самоубийство 24-летней Мацури Такахаси. В 2015 году, после выпуска из Токийского университета, она устроилась на работу в отдел интернет-рекламы компании Dentsu, для которой переработки были частью корпоративной культуры. Девушка проработала восемь месяцев, за каждый из которых накопилось около 105 часов сверхурочной работы. Такахаси писала в Twitter, что находится в офисе по 20 часов в день, "не знает, для чего живет, и не может больше смеяться". 25 декабря 2015 года, на Рождество, Мацури покончила с собой. По сообщениям СМИ, в предсмертной записке девушка написала: "Почему все должно быть так сложно?"