Японский трудоголизм известен на весь мир. Сеть время от времени будоражат фото японцев, которые спят прямо в метро по дороге домой или на работу, ведь из-за переработок у них нет возможности нормально выспаться дома. Культура переработок также породила термин "кароси", который означает явление внезапной смерти или даже суицида вследствие переработки.

Интересно Активное шумоподавление в наушниках: как оно работает и от чего защищает

Какие изменения ждут японцев

Логика введения длинных выходных заключается в том, чтобы работоспособный японец перестал жить лишь в скудных перерывах между работой. Вместо этого у него будут две совершенно разные части жизни: одна рабочая, а вторая посвящена семье и себе лично.

Вместе с этим должен исчезнуть столь распространенный в Японии добровольный труд в выходные. Люди смогут научиться вообще не думать о работе, пока отдыхают.

Власти не ожидают спада экономики. Наоборот – сокращение рабочей недели должно стимулировать ее развитие. Логика проста: если у человека появится свободное время, теперь, кроме просто отдыха, он будет тратить его на себя – пойдет в магазин, в кино или на концерт, потратит больше денег. Кроме того, каждый сможет уделить больше внимания старикам, завести детей, ради которых тоже будет тратить больше.

Кароси: как проработки стали частью реальности японцев