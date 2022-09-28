Власти Ирана считают, что выдача Казначейством США генеральной лицензии в поддержку свободы интернета в стране является попыткой "нарушить суверенитет Ирана". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны, пообещав, что "это не останется без ответа".

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Что известно

Правительство Ирана пытается остановить массовые протесты, вспыхнувшие после убийства женщины, которую национальная полиция морали задержала за "неправильное ношение хиджаба".

Сама полиция уверяет, что Махса Амини умерла от сердечной недостаточности, однако доказательства свидетельствуют, что ее жестоко избивали.

Это побудило людей выйти на улицы и протестовать против действий властей.

В ответ в Иране был отключен доступ к интернету.

Вероятно, именно это побудило власти США выдать разрешение на услуги Starlink в Иране. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в твиттере о выдаче общей лицензии, а Илон Маск в ответ написал, что уже активирует Starlink.

"Сегодня мы приняли меры по продвижению свободы интернета и свободного потока информации для иранского народа, выдав Генеральную лицензию для предоставления ему большего доступа к цифровым коммуникациям с целью противодействия цензуре иранского правительства", – написал Энтони Блинкен.

Starlink сейчас уже активирован в Иране. Для работы ему нужны терминалы внутри страны, установление которых правительство точно не поддержит. Но если кто-нибудь в Иране сможет получить терминалы, они будут работать.