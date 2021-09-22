Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft: о чем говорили два деятеля
Источник:Сайт Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз за месяц посещает Соединенные Штаты Америки. Главной целью Владимира Александровича является выступление на общих дебатах Генассамблеи ООН. Но наряду с этим Президент находит время и на важные встречи.
Одной такой важной встречей стали переговоры с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Встреча состоялась в Нью-Йорке. Президент Украины и президент Microsoft обсудили несколько важных вопросов. Напоследок Владимир Александрович пригласил Брэда Смита в Украину в "удобное для него время".
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О чем общались Владимир Зеленский и Брэд Смит
Обсуждались пути дальнейшего сотрудничества, углубления его и, конечно, совместные проекты Украины и Microsoft.
Одной из главных тем стал вопрос хранения информации.
Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины.
В связи с этим Брэду Смиту предложили создать дата-центр и соответствующую инфраструктуру облачного хранилища Microsoft Azure в Украине.
Кроме того, Президент подчеркнул, что украинская власть заинтересована в "дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине".
Также были обсуждены вопросы привлечения корпорации Microsoft к разработке и созданию системы электронного голосования, которая бы использовалась на выборах. Также стороны вели переговоры по вопросу кибербезопасности.
Не менее важным вопросом является и антикоррупционная борьба. Поэтому Зеленский обсудил с президентом технологического гиганта Microsoft вопросы разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти.Больше о посещении Владимиром Зеленским США можно узнать на 24 канале.