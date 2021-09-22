Одной такой важной встречей стали переговоры с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Встреча состоялась в Нью-Йорке. Президент Украины и президент Microsoft обсудили несколько важных вопросов. Напоследок Владимир Александрович пригласил Брэда Смита в Украину в "удобное для него время".

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О чем общались Владимир Зеленский и Брэд Смит

Обсуждались пути дальнейшего сотрудничества, углубления его и, конечно, совместные проекты Украины и Microsoft.

Одной из главных тем стал вопрос хранения информации.

Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

В связи с этим Брэду Смиту предложили создать дата-центр и соответствующую инфраструктуру облачного хранилища Microsoft Azure в Украине.

Кроме того, Президент подчеркнул, что украинская власть заинтересована в "дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине".

Также были обсуждены вопросы привлечения корпорации Microsoft к разработке и созданию системы электронного голосования, которая бы использовалась на выборах. Также стороны вели переговоры по вопросу кибербезопасности.

Не менее важным вопросом является и антикоррупционная борьба. Поэтому Зеленский обсудил с президентом технологического гиганта Microsoft вопросы разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти.

Больше о посещении Владимиром Зеленским США можно узнать на 24 канале.