Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок на пути к созданию цифрового государства. Украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

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О чем говорили на встрече

Как заявил Зеленский, Украина имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, поэтому нужно обеспечить условия для их реализации.

Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, – прекрасная возможность обсудить перспективы развития ИТ-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать,

– подчеркнул Глава государства в начале мероприятия.

По словам Президента, если грамотно распорядиться этими ресурсами, IT-отрасль Украины за три-пять лет может вырасти с 6 миллиардов долларов до 16,5 миллиарда долларов в год. Доля украинского ИТ-сектора вырастет до 10 процентов ВВП. Ожидается увеличение количества рабочих мест в ИТ-отрасли до 450 тысяч к 2025 году.

Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дия City",

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский заверил, что Украина максимально будет способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 миллионов долларов, которые будут резидентами Украины. Страна готова идти навстречу и быть очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь отметил, что более года в стране действует Украинский фонд стартапов, и государство уже профинансировало более 100 проектов.

Также планируется создание фонда фондов, когда государство не просто будет инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.

Министр отметил, что Украина развивает рынок виртуальных активов, имеет одну из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит даже Национальному банку выпускать цифровую валюту.

Представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их потенциал.