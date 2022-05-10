Владелец Tesla взломал электрокар и установил Apple CarPlay с помощью Android

Операционная система Tesla известна тем, что имеет множество встроенных функций. Однако многим пользователям не хватает поддержки Apple CarPlay или Android Auto. Владелец электрокара Михал Гапински, однако, нашел способ добавить поддержку обоих сервисов в Tesla, используя веб-браузер, два Raspberry Pi, несколько надстроек, кабелей и Android.

Сам Гапински назвал это проектом Android Tesla. Таким способом можно получить интерфейс Android Auto, к которому вы можете получить доступ через встроенный в автомобиль веб-браузер. Однако этот процесс не совсем прост, чего и следовало ожидать.

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Как все это работает

Для внедрения Android Tesla, вам понадобится:

Raspberry Pi 4 для запуска Android,

Raspberry Pi 3 или выше для запуска Linux (который отвечает за захват видео и его перетасовку на компьютер Tesla через Wi-Fi),

дополнительные карты для HDMI и LTE,

а также кабели, чтобы соединить все это вместе.

После прохождения процесса установки программного обеспечения и переноса всего оборудования в машину вы сможете подключить Tesla к сети Wi-Fi Pi и ввести IP-адрес в веб-браузере Tesla, где вы сможете использовать Android. Оттуда вы можете запустить приложение, которое обрабатывает CarPlay и Android Auto, предоставляя вам доступ к собственному музыкальному интерфейсу вашего телефона, карт и многое другое.

Судя по видео, загруженном Гапинским, процесс настройки далеко не самый простой в жизни, однако в итоге все работает отлично и без нареканий.

Android Auto и Apple CarPlay на Tesla: смотрите видео

Проект все еще находится в разработке. На сайте Гапински говорится, что в дальнейшем настройка не потребует двух Raspberry Pi и достаточно будет только одного Raspberry Pi 4. В конце концов это тоже далеко от одно- или двухэтапного процесса установки.

Хотя возможность запуска CarPlay является основным преимуществом Tesla Android, она может работать с Android Auto. Кроме того, есть весь интерфейс Android планшета, который вы также можете использовать для таких вещей, как просмотр веб-страниц или даже запуск диагностики, хотя, очевидно, вам не следует делать ничего из этого во время вождения.