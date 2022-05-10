Сам Гапински назвал это проектом Android Tesla. Таким способом можно получить интерфейс Android Auto, к которому вы можете получить доступ через встроенный в автомобиль веб-браузер. Однако этот процесс не совсем прост, чего и следовало ожидать.

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Как все это работает

Для внедрения Android Tesla, вам понадобится:

Raspberry Pi 4 для запуска Android,

Raspberry Pi 3 или выше для запуска Linux (который отвечает за захват видео и его перетасовку на компьютер Tesla через Wi-Fi),

дополнительные карты для HDMI и LTE,

а также кабели, чтобы соединить все это вместе.

После прохождения процесса установки программного обеспечения и переноса всего оборудования в машину вы сможете подключить Tesla к сети Wi-Fi Pi и ввести IP-адрес в веб-браузере Tesla, где вы сможете использовать Android. Оттуда вы можете запустить приложение, которое обрабатывает CarPlay и Android Auto, предоставляя вам доступ к собственному музыкальному интерфейсу вашего телефона, карт и многое другое.

Судя по видео, загруженном Гапинским, процесс настройки далеко не самый простой в жизни, однако в итоге все работает отлично и без нареканий.

Android Auto и Apple CarPlay на Tesla: смотрите видео

Проект все еще находится в разработке. На сайте Гапински говорится, что в дальнейшем настройка не потребует двух Raspberry Pi и достаточно будет только одного Raspberry Pi 4. В конце концов это тоже далеко от одно- или двухэтапного процесса установки.

Хотя возможность запуска CarPlay является основным преимуществом Tesla Android, она может работать с Android Auto. Кроме того, есть весь интерфейс Android планшета, который вы также можете использовать для таких вещей, как просмотр веб-страниц или даже запуск диагностики, хотя, очевидно, вам не следует делать ничего из этого во время вождения.