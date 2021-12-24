Туомас Катайнен взорвал свою модель Tesla Model S 2012 года выпуска с помощью 66 фунтов динамита. К таким действиям он прибег в знак протеста.
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Что произошло с автомобилем
- Как сообщает источник, в какой-то момент владелец электрокара увидел на своем экране сообщение о неисправности.
- Добраться до сервисного центра самостоятельно не получилось, поэтому пришлось вызвать эвакуатор.
- Водитель обратился к официальному представителю компании Tesla, где выяснилось, что причина неисправности – поломка аккумулятора.
Автомобиль стоял около месяца в мастерской дилера Tesla, и наконец-то мне позвонили, что они ничего не могут сделать для моей машины, единственный вариант – заменить весь аккумулятор,
– говорит Катайнен.
- При этом стоимость будет составлять не менее 20 тысяч евро, а разрешение на сделку нужно спросить у Tesla.
- Шокированный владелец автомобиля сразу же заявил ремонтникам, что лучше подорвет автомобиль.
После этого Туомас Катайнен обратился к местным ютуберам из канала Pommijätkät. Они охотно согласились помочь. Tesla Model S отвезли в заброшенный карьер, обложили взрывчаткой и взорвали.
Взрыв: как это выглядело
Вокруг корпуса машины закрепили 30 килограмм динамита и детонаторы, а внутрь посадили манекен с лицом основателя и генерального директора Tesla Илона Маска.
Как уничтожили Tesla Model S: видео
Взрыв полностью уничтожил автомобиль. Судя по ролику, бывший владелец остался доволен.