Туомас Катайнен взорвал свою модель Tesla Model S 2012 года выпуска с помощью 66 фунтов динамита. К таким действиям он прибег в знак протеста.

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Что произошло с автомобилем

Как сообщает источник, в какой-то момент владелец электрокара увидел на своем экране сообщение о неисправности.

Добраться до сервисного центра самостоятельно не получилось, поэтому пришлось вызвать эвакуатор.

Водитель обратился к официальному представителю компании Tesla, где выяснилось, что причина неисправности – поломка аккумулятора.

Автомобиль стоял около месяца в мастерской дилера Tesla, и наконец-то мне позвонили, что они ничего не могут сделать для моей машины, единственный вариант – заменить весь аккумулятор,

– говорит Катайнен.

При этом стоимость будет составлять не менее 20 тысяч евро, а разрешение на сделку нужно спросить у Tesla.

а разрешение на сделку нужно спросить у Tesla. Шокированный владелец автомобиля сразу же заявил ремонтникам, что лучше подорвет автомобиль.

Стоит отметить, что владельцы электромобилей Tesla не в первый раз жалуются на столь высокую цену замены аккумулятора. Как пишет издание Electrek, другому владельцу Tesla в США ранее сообщили, что замена батареи обойдется ему в 22 500 долларов. Он с этим не согласился и обратился в посторонний сервисный центр, где ему заменили аккумулятор за 5 тысяч долларов. Гарантия Tesla распространяется на замену батареи, если ее емкость упадет ниже 70% в течение 150 тысяч миль или 8 лет после покупки. Таким образом, владельцы старых моделей, которые уже потеряли гарантию, получают большие счета за ремонт от Telsa.

После этого Туомас Катайнен обратился к местным ютуберам из канала Pommijätkät. Они охотно согласились помочь. Tesla Model S отвезли в заброшенный карьер, обложили взрывчаткой и взорвали.

Взрыв: как это выглядело

Вокруг корпуса машины закрепили 30 килограмм динамита и детонаторы, а внутрь посадили манекен с лицом основателя и генерального директора Tesla Илона Маска.

Как уничтожили Tesla Model S: видео

Взрыв полностью уничтожил автомобиль. Судя по ролику, бывший владелец остался доволен.