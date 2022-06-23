Исследователь безопасности Итон Звиари обнаружил уязвимость в системе SmartTub. Она, кроме того, что дает доступ к личной информации всех владельцев, позволяет дистанционно управлять гидромассажными ваннами бренда Jacuzzi – настраивать температуру, изменять режимы фильтрации и уровень воды. Имея доступ к этим функциям, можно испортить чужой гаджет. В подтверждение своих слов "белый" хакер взломал серверную часть всей сети и смог управлять чужими ваннами.

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Исследователь смог получить доступ к именам, фамилиям и адресам электронной почты пользователей со всего мира .

. Сделал он это не для того, чтобы кому-то навредить, а только чтобы предупредить разработчика программного обеспечения о найденной уязвимости.

Впервые он подметил проблему со SmartTub, когда сам попытался войти в систему как пользователь. Во время загрузки он на мгновение увидел на экране панель администратора. Далее понадобилось "просто загрузить JS-файл и изменить несколько строк".

Исследователь также смог взломать приложение SmartTub для Android, обнаружив URL-адрес, который давал доступ к дополнительной панели администратора, в APK-файле.

Как отмечает программист, он неоднократно пытался связаться с Jacuzzi, чтобы сообщить об уязвимости, но его только просили прислать больше данных, а то и вовсе игнорировали. Впрочем, по его наблюдениям, уязвимости все же были устранены до июня 2022 года.

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