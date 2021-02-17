В период пандемии COVID-19 многие владельцы бизнеса терпят многочисленные убытки из-за различных ограничений. Вьетнамский бизнесмен не стал исключением, но сумел спасти свое интернет-кафе, переделав его в криптовалютную ферму для добычи Эфира.

Интернет-кафе, принадлежащее владельцу компьютерного магазина, практически лишилось посетителей после начала пандемии коронавируса. Выход из ситуации нашелся совсем близко.

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Выход из кризиса

Компьютеры заведения были оборудованы видеокартами нового поколения GeForce RTX 30. И его владелец решил не терять шанса. По словам бизнесмена, этот вид деятельности приносит больше дохода, чем прошлый.

Теперь компьютеры заведения добывают Эфир / Фото videocardz

Также предприниматель приглашает других владельцев интернет-кафе присоединиться к инициативе. У себя на Facebook владелец фермы заявил, что готов помочь другим перепрофилироваться для майнинга криптовалюты. Таким образом, у подобных заведений появился шанс выжить в новой реальности.

Криптоферма работает благодаря дефицитным видеокартам GeForce RTX 3080 / Фото videocardz

Однако следует отметить, что в данном случае трансформацию облегчил тот факт, что кафе принадлежит крупному компьютерному ритейлеру. Лишь этим можно объяснить, как рядовое заведение получило доступ к дефицитным видеокартам GeForce RTX 3080.