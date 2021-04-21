Иск, поданный в Федеральный суд Манхэттена, утверждает, что Google наказывает издателей низкими результатами поиска, если они покупают недостаточно рекламы на платформе Google. В качестве примера антиконкурентной деятельности Google, представитель Daily Mail приводит неоправданно низкие позиции в поисковой выдаче новостей издания о британской королевской семье в 2021 году.

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Детали иска

Истец считает, что Google связала свои поисковую систему и рекламную платформу, чтобы оказать давление на издателей, злоупотребляя своим рыночным положением. Кроме того, что поэтапный отказ Google от использования сторонних файлов cookie в браузере Chrome создаст трудности для рекламодателей, которые используют персонализированные объявления в случае, если они откажутся от покупки рекламы на платформе Google.

Источник отмечает, что руководители издательств нередко в частном порядке жалуются на доминирование Google в поисковом и рекламном сегментах рынка, но лишь немногие из них готовы открыто выразить недовольство таким положением дел.

Daily Mail рассчитывает на то, что в ходе судебного разбирательства Google прекратит неправомерные действия и обеспечит прозрачность алгоритмов поиска новостей.

Издание Daily Mail создало один из самых популярных веб-сайтов в мире, который только в США посещает 75 миллионов уникальных пользователей в месяц.