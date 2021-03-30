Компания Apple решила расширить программу сотрудничества с независимыми сервисными центрами – IRP. В частности, это сотрудничество предусматривает, что сервисные центры в Украине также смогут официально ремонтировать технику Apple.

Таким образом сервисные центры получат доступ к оригинальным запчастям Apple, а также консультации по ремонту и диагностики.

Интересно Apple открыла уже третью вакансию в Украине

Кроме того, украинские сервисные центры будут получать все необходимые инструменты, как и авторизованные сервисы и магазины Apple Store.

Подробнее о проекте

Как сообщили в Apple, заявку может отправить любая компания, которая занимается или хочет заниматься послегарантийным ремонтом iPhone или Mac.

При этом, производитель не будет рассматривать кандидатов, использующих товарный знак Apple в названии фирмы или сайта (если это не соответствует установленным условиям). Кроме того, бизнес кандидата должен быть зарегистрирован. Для этого нужно предоставить Apple подтверждающие документы для проверки.

Более того, чтобы получить сертификат на ремонт продуктов Apple, нужно было сдать экзамен в авторизованном центре тестирования, отметили в компании.

Чтобы принять участие в программе, компании, предоставляющие услуги по ремонту техники, должны подать заявку по ссылке. Участие в проектах бесплатно.

Компания Apple планирует расширить программу IRP еще на 120 стран уже до конца этого года.