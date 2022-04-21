Какие смартфоны Samsung поддерживают новую функцию
Функция RAM Plus доступна в целом для 39 устройств компании. RAM Plus уже была доступна ранее для некоторых смартфонов и планшетов и предоставляла возможность увеличить объем виртуальной оперативной памяти на 4 ГБ. Впоследствии функцию несколько переделали.
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Теперь пользователи смартфонов Samsung могут выбрать из такого объема:
- 2 ГБ;
- 4 ГБ;
- 6 ГБ;
- 8 ГБ.
Как воспользоваться возможностью
Чтобы использовать возможность расширения оперативной памяти с помощью функции RAM Plus, нужно следовать следующему алгоритму:
- Откройте настройки и раздел Батарея и уход за устройством;
- Выберите пункт "Память" и доступный объем виртуальной ОЗУ.