Какие смартфоны Samsung поддерживают новую функцию

Функция RAM Plus доступна в целом для 39 устройств компании. RAM Plus уже была доступна ранее для некоторых смартфонов и планшетов и предоставляла возможность увеличить объем виртуальной оперативной памяти на 4 ГБ. Впоследствии функцию несколько переделали.

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Теперь пользователи смартфонов Samsung могут выбрать из такого объема:

2 ГБ;

4 ГБ;

6 ГБ;

8 ГБ.

Как воспользоваться возможностью

Чтобы использовать возможность расширения оперативной памяти с помощью функции RAM Plus, нужно следовать следующему алгоритму: