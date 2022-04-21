Какие смартфоны Samsung поддерживают новую функцию

Функция RAM Plus доступна в целом для 39 устройств компании. RAM Plus уже была доступна ранее для некоторых смартфонов и планшетов и предоставляла возможность увеличить объем виртуальной оперативной памяти на 4 ГБ. Впоследствии функцию несколько переделали.

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Теперь пользователи смартфонов Samsung могут выбрать из такого объема:

  • 2 ГБ;
  • 4 ГБ;
  • 6 ГБ;
  • 8 ГБ.

Как воспользоваться возможностью

Чтобы использовать возможность расширения оперативной памяти с помощью функции RAM Plus, нужно следовать следующему алгоритму:

  • Откройте настройки и раздел Батарея и уход за устройством;
  • Выберите пункт "Память" и доступный объем виртуальной ОЗУ.