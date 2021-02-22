Камера – это одно из самых больших преимуществ смартфонов Pixel. Однако, некоторые владельцы смартфонов Pixel сейчас столкнулись с проблемой в работе камеры. Речь идет о моделях предыдущих поколений.

Пользователи жалуются, что приложение камеры часто завершает работу с ошибкой при запуске или даже вовсе не запускается.

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И такие сообщения начали очень часто Play Store на странице приложения камеры и на форумах поддержки Google Pixel.

Какая модель пострадала

Больше всего жалоб касаются модели Pixel 2 XL. Также в некоторых случаях проблема встречается на более новых устройствах Pixel 3 и 4A.

Такая проблема для Pixel 2 не нова и периодически происходит в течение последнего года. Но сейчас она задела большее количество устройств.

Владельцы говорят, что исправления, которые предлагают в Google, не решают проблему. Напомним, недавно смартфоны серии Pixel 2 получили последнее обновление безопасности, но это не должно было повлиять на работу камеры.

Также добавим, что это действительно неприятная ошибка для пользователей, ведь большинство из них выбрали смартфон Pixel именно из-за его камеры.