Утром 23 марта владельцы смартфонов Android стали получать странные уведомления о том, что некоторые приложения прекращают работу на девайсе. Если попытаться открыть приложение, то происходит сбой.

Среди приложений, с которыми возникли проблемы, и такие важные, как Gmail, приложения интернет-банкинга и даже Google Pay. Жалобы на странное поведение приложений пользователи сообщают на ресурсах Twitter и Reddit.

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Интересно, что больше всего жалоб на сбои поступают от пользователей смартфонов Samsung, в том числе флагманские серии Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а также популярные середнячки Galaxy A50 и A70.

Что говорят в Google

Производитель ОС Android уже отреагировал на проблему. На официальной странице Google размещена информация, что компания о проблеме знает и уже решает ее.

В Google также подтвердили, что проблема связана с системным приложением WebView, отвечающим за открытие страниц в приложениях. Это и приводит к проблемам с некоторыми приложениями на Android.

Пользователи уже нашли временное решение – предлагают удалить обновление WebView, фактически, откатив приложение до заводских настроек.

Временное решение проблемы / Скриншот

Это можно сделать через Google Play Store или из списка установленных приложений в настройках смартфона. Удалять само приложение не надо, только обновления.