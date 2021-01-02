Согласно новому исследованию, проведенному британским навигационным сервисом Zap-Map среди владельцев электромобилей, крайне мало водителей хотели бы вернуться к автомобилю на бензине или дизтопливе после того, как они пересели на электромобиль.

Результаты свидетельствует о сдвигах в потребительском отношении к экологически чистым автомобилям. В опросе, проведенном в ноябре 2020 года с участием более 2000 респондентов, 91 процент сказал "Нет, спасибо" замене своих электромобилей на бензиновые или дизельные. Менее 1 процента хотели бы возвращения к ископаемым видам топлива, а 9 процентов заявили, что сомневаются. Такие данные приводит ресурс electrek.co.

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Что известно

Большинство респондентов стали владельцами электромобиля впервые – 73 процента опрошенных заявили, что их нынешний автомобиль был их первым транспортным средством на электрическом ходу. 52 процента осуществили покупку электрокара в течение последнего года.

Степень удовлетворенности водителей значительно выше как для полностью электрических автомобилей, так и для гибридных транспортных средств с подзарядкой от электросети. У водителей электромобилей средняя степень удовлетворенности составил 91 балл из 100 возможных:

у водителей машин на аккумуляторных источниках питания – 92 балла,

у владельцев гибридов – 84 балла,

владельцы бензиновых или дизельных транспортных средств оценили свою удовлетворенность только в 72 балла.

Полностью электрические автомобили получили высший рейтинг удовлетворенности, чем гибриды. Среди полностью электрических транспортных средств 100-процентный рейтинг удовлетворенности получила модель VW ID.3, за ней следуют Tesla Model 3 и Kia e-Niro с 96-процентным показателем.