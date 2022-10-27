Американцы печатают огнестрельное оружие на 3D-принтерах, а затем продают по программе выкупа

Правоохранители из США сообщают о неприятной тенденции, наблюдаемой в некоторых штатах. Люди начали печатать на 3D-принтерах пистолеты и ружья, а затем продают их по программе выкупа оружия.

Несколько таких историй произошло этим летом в Техасе, Южной Каролине и Нью-Йорке (штате). Владельцы 3D принтеров самостоятельно напечатали оружие дома и подали его в программу выкупа, чтобы заработать денег.

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Что происходит

Я знаю, что в Ютике, штат Нью-Йорк, Хьюстоне, штат Техас, и Спартанбурге, штат Южная Каролина, оружие, напечатанное на 3D, было подано в программу выкупа оружия,

– говорит Роберт Свеншковски, помощник шерифа округа Онейда в Нью-Йорке.

Один человек, представившийся только как Кэм, признался, что напечатал на 3D-принтере более 100 единиц оружия, чтобы передать его в программу выкупа оружия штата Нью-Йорк. За свои усилия он получил 21 000 долларов, которые были выплачены ему подарочными картами на 500 долларов.

В Офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк подтвердили, что человек, известный как Кэм, действительно использовал программу. Роберт Свеншковски, также профессор университета Ютики, отмечает, что никто пока не знает, что делать с этой лазейкой, которую используют и в других частях страны.

По мнению помощника шерифа, таких людей как Кэм следует привлечь к ответственности за мошенничество, но он признает, что изменение условий программы обратного выкупа, которая сейчас работает без лишних вопросов, может повлиять на ее эффективность.