На такой шаг Meizu натолкнула статистика – в компании говорят, что 45% новоиспеченных владельцев Meizu 18 и Meizu 18 Pro являются бывшими пользователями смартфонов от Apple.

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Кто может испытать Meizu 18

При этом у производителя сформировали перечень требований для бесплатного тестирования смартфонов:

Владельцы iPhone, которые никогда не пользовались телефонами Meizu.

Пользователи, которым нравятся флагманы с небольшими экранами.

Пользователи, которые уделяют большое внимание конфиденциальности и безопасности.

Дело в том, что в Meizu уже неоднократно заявляли, что в Meizu 18 производитель сделал акцент на безопасность и защиту конфиденциальности, как и iPhone. Кроме того, компания утверждает, что Meizu 18 обеспечивает похожие впечатления от использования.

Добавим, ранее Meizu запустила акцию по обмену смартфонов iPhone на Meizu 18 с доплатой. Производитель предлагает покупателям новых Meizu 18 и Meizu 18 Pro существенную скидку, если они сдадут свои смартфоны Apple iPhone.